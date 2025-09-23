Maltempo manutenzione e prevenzione

Viviamo in un’epoca segnata dal meteo pazzo. Improvvise condizioni di maltempo – non mancano episodi recenti – si abbattono ovunque e anche sul nostro territorio. Un dato certo ed importante, questo, per decidere manutenzioni straordinarie alla luce di condizioni climatiche stagionali caratterizzate da elevata instabilità e variabilità, con alternanza repentina pioggia violenza e -sole. La manutenzione è fondamentale – sottolinea l’amministrazione comunale di Terricciola, guidata dal sindaco Matteo Arcenni – ed è il primo strumento concreto di prevenzione nei confronti di possibili criticità. Per questo il Comune - attraverso i propri operai, coordinati dagli uffici interni - "sta realizzando una serie di interventi localizzati e diffusi sul territorio, al fine di limitare al massimo il rischio disagi legati alle precipitazioni". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Maltempo, manutenzione e prevenzione"

In questa notizia si parla di: maltempo - manutenzione

Maltempo, il Pd non fa sconti: "Ghinelli investa in manutenzione o si faccia da parte"

Gruppo Editoriale Tv7. . PADOVA: CRITICHE SULLA MANUTENZIONE DELLE CADITOIE- Mentre il maltempo flagella ancora una volta il Veneto, a Padova le opposizioni puntano il dito contro l'Amministrazione colpevole secondo il gruppo di minoranza forzi - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, manutenzione e prevenzione; Maltempo, danni limitati grazie a manutenzione e prevenzione; Maltempo in Val Bormida, Confartigianato: “Imprese e cittadini in ginocchio, servono prevenzione e sostegni straordinari”.

Emergenza maltempo, il Comasco sott’acqua. 175 mm di pioggia in 24 ore - Dalla città alla provincia poco si è salvato. Segnala espansionetv.it

Maltempo in Val Bormida, Confartigianato: “Imprese e cittadini in ginocchio, servono prevenzione e sostegni straordinari” - La Val Bormida è stata colpita dall’ennesima ondata di maltempo, con l’esondazione del fiume Bormida, strade e piazze allagate, ... Segnala msn.com