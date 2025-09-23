maltempo la vasca di laminazione del seveso stavolta non ha salvato milano

Il violento acquazzone ha mandato sott'acqua Milano e i comuni a Nord Est della città. Lunedì è stata una lunghissima giornata di allagamenti, esondazioni e blackout che ha colpito centro e hinterland. A Milano è uscito dagli argini il Lambro, ma soprattutto è stato il Seveso a causare danni che negli ultimi anni aveva risparmiato grazie alla vasca di laminazione di Bresso. Questa volta è entrata in funzione poco prima delle 8, ma non è bastata anche perché, ha segnalato il sindaco di Bresso Simone Cairo, una delle paratie è stata danneggiata, forse per colpa di un grosso tronco. E non è bastata nemmeno la vasca di espansione di Senago, messa in funzione per la prima volta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

