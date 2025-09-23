Maltempo Italia elicottero si ribalta per il forte vento | si schianta al suolo e va in fiamme
Un pomeriggio segnato dal maltempo si è trasformato in un incubo a Fiano Romano, in provincia di Roma. Raffiche di vento improvvise e violente hanno travolto l’aviosuperficie “Aeroclub Tucano”, a Pantano, creando una situazione di estremo pericolo che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Leggi anche: Aeroporti chiusi e voli cancellati in Europa: incubo nella notte Leggi anche: Violenta tromba d’aria in Italia, tutto spazzato via L’elicottero si ribalta durante l’atterraggio. Un elicottero privato, impegnato in una manovra di atterraggio, ha perso stabilità all’improvviso. Il pilota avrebbe tentato di mantenere il controllo, ma il vento ha avuto la meglio: il velivolo si è ribaltato e si è schiantato al suolo, trasformandosi in un rottame fumante davanti agli occhi dei presenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: maltempo - italia
L’ex uragano Erin in rotta verso l’Europa. Italia contesa tra forte maltempo e caldo intenso
Caldo record, maltempo ed eventi estremi in Italia, 2 morti. Stop al lavoro nelle ore più calde
Italia tra caldo e maltempo. Allerta gialla in 3 regioni, bollino rosso in 18 città. LIVE
ADESSO [22.09-22:30] #Italia #FriuliVeneziaGiulia #FVG #meteo #maltempo in corso forti precipitazioni e intensa attività elettrica #fulmini. Dicci dove sei e la situazione (se nell’area significativamente interessata). Grazie Per restare aggiornato segui il nostro - X Vai su X
Maltempo sull’Italia e allerta meteo arancione in Lombardia e Liguria, gialla in Toscana. Una perturbazione di origine atlantica si avvicina progressivamente dalla Francia al nostro Paese portando un deciso peggioramento sulle regioni nord-occidentali, innes - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo sferza il Nord, turista dispersa in Piemonte. Allerta arancione Lombardia, Veneto e Lazio - Piogge e temporali nei prossimi giorni, clima più fresco; Maltempo, elicottero si ribalta per il forte vento, si schianta al suolo e va in fiamme a due passi da Roma; Maltempo al Nord: 300 bambini bloccati a scuola a Milano per tutto il giorno. Turista tedesca dispersa nell’Alessandrino.
Maltempo, elicottero si ribalta per il forte vento, si schianta al suolo e va in fiamme a due passi da Roma - Paura all'aviosuperficie «Aeroclub Tucano» a Pantano, nel comune di Fiano Romano in provincia di Roma, dove un elicottero privato si è ribaltato durante le fasi ... leggo.it scrive
Roma, elicottero si ribalta per maltempo a Fiano Romano: mezzo in fiamme ma nessun ferito - L'incidente è avvenuto in fase di atterraggio, probabilmente a causa del forte vento, all'aviosuperficie Tucano, situata nell'Aviosuperficie Tucano in località Pantano ... Lo riporta roma.corriere.it