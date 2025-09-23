Maltempo Italia elicottero si ribalta per il forte vento | si schianta al suolo e va in fiamme

Un pomeriggio segnato dal maltempo si è trasformato in un incubo a Fiano Romano, in provincia di Roma. Raffiche di vento improvvise e violente hanno travolto l’aviosuperficie “Aeroclub Tucano”, a Pantano, creando una situazione di estremo pericolo che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Leggi anche: Aeroporti chiusi e voli cancellati in Europa: incubo nella notte Leggi anche: Violenta tromba d’aria in Italia, tutto spazzato via L’elicottero si ribalta durante l’atterraggio. Un elicottero privato, impegnato in una manovra di atterraggio, ha perso stabilità all’improvviso. Il pilota avrebbe tentato di mantenere il controllo, ma il vento ha avuto la meglio: il velivolo si è ribaltato e si è schiantato al suolo, trasformandosi in un rottame fumante davanti agli occhi dei presenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

