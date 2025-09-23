Maltempo in Veneto bomba d’acqua con allagamenti e blackout | diversi comuni colpiti Evitate spostamenti
Venezia, 23 settembre 2025 - " Celle temporalesche violente, persistenti e localizzate si sono registrate oggi in Veneto": il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, aggiorna sulla situazione maltempo nella regione. "A Badia Polesine (Rovigo) una bomba d’acqua ha provocato importanti allagamenti e interruzioni elettriche. Forti nubifragi si sono verificati nel pomeriggio a Eraclea, Jesolo e Caorle, dove i sindaci hanno segnalato allagamenti di strade e scantinati. A Castelfranco Veneto (Treviso) - aggiunge nel post Zaia - è sotto costante monitoraggio il torrente Avenale, con Genio Civile, Consorzio, Comune e Vigili del Fuoco già operativi sul posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: maltempo - veneto
Grandine, temporali, bombe d'acqua e forte vento: aumenta l'allerta meteo in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il clou del maltempo in serata. Le previsioni
Grandine, temporali, bombe d'acqua e forte vento: aumenta l'allerta meteo in Veneto e Friuli. Il clou del maltempo in serata. Previsioni e aggiornamenti
Maltempo, allerta meteo in Veneto e Friuli. Pioggia e grandinate, chiusa l'Alemagna sul Fadalto. Gli aggiornamenti
Maltempo, allerta arancione in Veneto, Lazio e Lombardia. Si cerca dispersa ad Alessandria - X Vai su X
#Maltempo – Temporali in arrivo, stato di criticità arancione da domattina in Veneto Orientale Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso in queste ore un avviso di criticità arancione (fase di preallarme) per alcune zone della - facebook.com Vai su Facebook
Forte maltempo in Italia, bomba d'acqua a Sorrento e a Ischia: «Strade come fiumi, scuole evacuate». Danni anche a Capri - Dal nord al sud, il Ciclone di inizio autunno colpisce tutta l'Italia con piogge torrenziali. leggo.it scrive
Maltempo a Ischia, bomba d’acqua e allagamenti/ Video, strade come fiumi: “Non uscite di casa” - Maltempo a Ischia, una bomba d'acqua si è abbattuta stamane sull'isola campana causando allagamenti e disagi: il video di quanto avvenuto ... Come scrive ilsussidiario.net