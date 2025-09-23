Maltempo in Veneto bomba d’acqua con allagamenti e blackout | diversi comuni colpiti Evitate spostamenti

Ilrestodelcarlino.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venezia, 23 settembre 2025 - " Celle temporalesche violente, persistenti e localizzate si sono registrate oggi in Veneto": il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, aggiorna sulla situazione maltempo nella regione. "A Badia Polesine (Rovigo) una bomba d’acqua ha provocato importanti allagamenti e interruzioni elettriche. Forti nubifragi si sono verificati nel pomeriggio a Eraclea, Jesolo e Caorle, dove i sindaci hanno segnalato allagamenti di strade e scantinati. A Castelfranco Veneto (Treviso) - aggiunge nel post Zaia - è sotto costante monitoraggio il torrente Avenale, con Genio Civile, Consorzio, Comune e Vigili del Fuoco già operativi sul posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

maltempo in veneto bomba d8217acqua con allagamenti e blackout diversi comuni colpiti evitate spostamenti

© Ilrestodelcarlino.it - Maltempo in Veneto, bomba d’acqua con allagamenti e blackout: diversi comuni colpiti. “Evitate spostamenti”

In questa notizia si parla di: maltempo - veneto

Grandine, temporali, bombe d'acqua e forte vento: aumenta l'allerta meteo in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il clou del maltempo in serata. Le previsioni

Grandine, temporali, bombe d'acqua e forte vento: aumenta l'allerta meteo in Veneto e Friuli. Il clou del maltempo in serata. Previsioni e aggiornamenti

Maltempo, allerta meteo in Veneto e Friuli. Pioggia e grandinate, chiusa l'Alemagna sul Fadalto. Gli aggiornamenti

maltempo veneto bomba d8217acquaForte maltempo in Italia, bomba d'acqua a Sorrento e a Ischia: «Strade come fiumi, scuole evacuate». Danni anche a Capri - Dal nord al sud, il Ciclone di inizio autunno colpisce tutta l'Italia con piogge torrenziali. leggo.it scrive

Maltempo a Ischia, bomba d’acqua e allagamenti/ Video, strade come fiumi: “Non uscite di casa” - Maltempo a Ischia, una bomba d'acqua si è abbattuta stamane sull'isola campana causando allagamenti e disagi: il video di quanto avvenuto ... Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Veneto Bomba D8217acqua