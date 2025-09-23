Maltempo in Veneto bomba d’acqua con allagamenti e blackout | diversi comuni colpiti Evitate spostamenti

Venezia, 23 settembre 2025 - " Celle temporalesche violente, persistenti e localizzate si sono registrate oggi in Veneto": il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, aggiorna sulla situazione maltempo nella regione. "A Badia Polesine (Rovigo) una bomba d’acqua ha provocato importanti allagamenti e interruzioni elettriche. Forti nubifragi si sono verificati nel pomeriggio a Eraclea, Jesolo e Caorle, dove i sindaci hanno segnalato allagamenti di strade e scantinati. A Castelfranco Veneto (Treviso) - aggiunge nel post Zaia - è sotto costante monitoraggio il torrente Avenale, con Genio Civile, Consorzio, Comune e Vigili del Fuoco già operativi sul posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

