Maltempo in Toscana | ancora pioggia e temporali Allerta gialla estesa a mercoledì 24

La Sala operativa regionale della protezione civile ha esteso fino alle ore 8 di domani il codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti per le aree centro-meridionali

