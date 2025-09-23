Maltempo in Lombardia il salvataggio di una bimba di 10 mesi sul tetto di un' auto VIDEO

AGI - Tra i numerosi interventi svolti ieri dai vigili del Fuoco per il maltempo in Lombardia, c'è quello che ha portato al salvataggio di una bambina di dieci mesi sul tetto di un'auto in panne. La madre si era rifugiata con la piccola sul tetto per sfuggire al fiume d'acqua in strada nella città dov'è esondato il Seveso. I vigili del Reparto Volo, come si vede in un video diffuso dai soccorritori, sono intervenuti con un elicottero e hanno portato in salvo prima la bimba e poi la mamma, calandosi con un verricello e con l'aiuto anche di una culla speciale trasportabile. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Maltempo in Lombardia, il salvataggio di una bimba di 10 mesi sul tetto di un'auto [VIDEO]

Alluvione a Meda: mamma e neonato bloccati sul tetto dell’auto, il salvataggio con l'elicottero - I vigili del fuoco del Reparto Volo Lombardia sono intervenuti con un elicottero: gli elisoccorritori si sono calati con il verricello, hanno messo in sicurezza la piccola in una speciale culla ... Si legge su tg.la7.it

VIDEO. Mamma e bimbo di 10 mesi si rifugiano sul tetto dell'auto intrappolata dall'acqua: salvati dai dei vigili del fuoco - Delicata operazione di salvataggio compiuta oggi a Lentate sul Seveso dagli operatori del Reparto Volo Lombardia dei vigili del fuoco, con sede a Malpensa. Lo riporta varesenoi.it