Maltempo in Lombardia il salvataggio di una bimba di 10 mesi sul tetto di un' auto VIDEO

AGI - Tra i numerosi interventi svolti ieri dai  vigili del Fuoco  per il  maltempo in Lombardia, c'è quello che ha portato al  salvataggio  di una  bambina  di dieci mesi sul tetto di un'auto in panne. La  madre  si era rifugiata con la piccola sul tetto per sfuggire al  fiume d'acqua in strada  nella città dov'è  esondato il Seveso.     I vigili del  Reparto Volo, come si vede in un video diffuso dai soccorritori, sono intervenuti con un  elicottero  e hanno portato in salvo prima la  bimba  e poi la  mamma, calandosi con un  verricello  e con l'aiuto anche di una  culla speciale trasportabile. 🔗 Leggi su Agi.it

