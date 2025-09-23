Maltempo in Liguria a La Spezia strade come fiumi e piazze allagate | Non c'era nessuna allerta meteo

Decine le chiamate ai Vigili del Fuoco per il maltempo in Liguria a causa di sottopassi e scantinati allagati e persone intrappolate a La Spezia. Violenti nubifragi e temporali si sono abbattuti nelle prime ore di martedì 23 settembre provocando ingenti danni. Polemiche su mancato allarme: "Oggi nessuna allerta meteo". Disagi anche in Toscana dove è allerta meteo gialla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: maltempo - liguria

