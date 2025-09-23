Momenti di paura ma, fortunatamente, nessun ferito ieri sera lungo la provinciale 38, l’arteria che collega Cantù e Alzate Brianza. A causa del violento maltempo che ha colpito la zona nella giornata di lunedì 22 settembre, il manto stradale ha ceduto improvvisamente, aprendo una voragine che ha reso la strada impraticabile. Il crollo si è verificato in un momento di assenza di traffico: una circostanza che ha evitato conseguenze potenzialmente drammatiche. Sul posto sono intervenuti immediatamente vigili del fuoco, carabinieri e tecnici della Provincia di Como, che hanno provveduto a transennare e chiudere al transito l’intero tratto interessato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Maltempo in Italia, non è finita: crolla la provinciale in pieno giorno. Voragine enorme