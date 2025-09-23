Momenti di paura a Meda, in Brianza, dove una donna e la sua bambina di appena dieci mesi sono rimaste intrappolate dall’acqua dopo l’esondazione del torrente Tarò, gonfiato dal nubifragio che ha colpito la zona nella giornata di ieri. La madre, nel tentativo di mettersi al sicuro, si era rifugiata con la piccola sul tetto della propria auto, ormai circondata dall’acqua. La situazione è apparsa subito critica, tanto che la sala operativa dei vigili del fuoco ha disposto l’intervento di un elicottero Drago. Grazie a una culla speciale per il recupero dei bambini, i soccorritori hanno messo in salvo la piccola, sollevata al verricello insieme alla madre e trasportata in una zona sicura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Maltempo in Italia, bimba di 10 mesi con la mamma sul tetto dell’auto. È piena emergenza