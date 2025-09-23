Maltempo in Italia bimba di 10 mesi con la mamma sul tetto dell’auto È piena emergenza

Thesocialpost.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura a Meda, in Brianza, dove una donna e la sua bambina di appena dieci mesi sono rimaste intrappolate dall’acqua dopo l’esondazione del torrente Tarò, gonfiato dal nubifragio che ha colpito la zona nella giornata di ieri. La madre, nel tentativo di mettersi al sicuro, si era rifugiata con la piccola sul tetto della propria auto, ormai circondata dall’acqua. La situazione è apparsa subito critica, tanto che la sala operativa dei vigili del fuoco ha disposto l’intervento di un elicottero Drago. Grazie a una culla speciale per il recupero dei bambini, i soccorritori hanno messo in salvo la piccola, sollevata al verricello insieme alla madre e trasportata in una zona sicura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

maltempo in italia bimba di 10 mesi con la mamma sul tetto dell8217auto 200 piena emergenza

© Thesocialpost.it - Maltempo in Italia, bimba di 10 mesi con la mamma sul tetto dell’auto. È piena emergenza

In questa notizia si parla di: maltempo - italia

L’ex uragano Erin in rotta verso l’Europa. Italia contesa tra forte maltempo e caldo intenso

Caldo record, maltempo ed eventi estremi in Italia, 2 morti. Stop al lavoro nelle ore più calde

Italia tra caldo e maltempo. Allerta gialla in 3 regioni, bollino rosso in 18 città. LIVE

Maltempo in Brianza, bimba di 10 mesi salvata in elicottero grazie a una culla speciale; Maltempo in Brianza, bimba di 10 mesi salvata in elicottero grazie a una culla speciale; Maltempo in Lombardia, il salvataggio di una bimba di 10 mesi sul tetto di un'auto [VIDEO].

Maltempo in Brianza, bimba di 10 mesi salvata in elicottero grazie a una culla speciale - Si erano rifugiate sul tetto della loro auto. Scrive stream24.ilsole24ore.com

Maltempo, bimbo 10 mesi e madre bloccati su tetto auto in Brianza: salvati - (LaPresse) Un'ondata di maltempo ha colpito la Lombardia, in particolare la Brianza, dove l'esondazione del Seveso ha causato allagamenti ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Italia Bimba 10