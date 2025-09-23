Maltempo Caorle attiva il centro operativo comunale | acqua in casa nelle zone basse

Protezione civile, vigili del fuoco e polizia locale in allerta per il maltempo a Caorle, dove il Comune ha attivato il centro operativo per gli allagamenti nella zona del centro storico, martedì mattina, dove la pioggia ha colpito dando tregua solo a metà giornata. L'attenzione per il meteo è. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Nubifragio nella notte a Bibione e Caorle: caduti 122 ml di pioggia. Strade come fiumi, negozi e scantinati allagati. Zaia: «Maltempo fino a stasera»

Maltempo, nubifragi e mareggiata a Caorle. Allagamenti in Friuli: 30 interventi nel cuore della notte. Luca Zaia: «Attesi forti temporali in Veneto». Allerta meteo

Maltempo in Veneto, nubifragio e allagamenti a San Michele al Tagliamento, Bibione e Caorle. A Venezia si alza il Mose. Zaia firma lo stato di emergenza - Acquazzone nella notte sulle località del litorale in provincia di Venezia, la Regione: 122 millimetri di pioggia in poche ore. Si legge su corrieredelveneto.corriere.it

Maltempo al Centro-Nord, a Venezia attivato il Mose | Allagamenti in Lombardia | Evacuato un campeggio in Friuli - Danni e disagi per pioggia e vento dovuto al maltempo in Toscana, in particolare all'isola d'Elba e nell'intera provincia di Livorno. Secondo msn.com