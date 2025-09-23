Maltempo Brianza madre e figlia salvate dai pompieri a Meda

A Meda una bambina di 10 mesi e la madre sono state salvata da un elicottero dei vigili del fuoco dopo essersi rifugiate sul tutto per sfuggire al maltempo che ha colpito la Brianza. Un soccorritore si è calato dal velivolo per issare in una culla speciale la bambina e poi la madre. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Maltempo Brianza, madre e figlia salvate dai pompieri a Meda

