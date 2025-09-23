Maltempo ancora pioggia e temporali | prolungata l' allerta meteo

Ancora tempo instabile in Toscana, almeno fino alle prime ore di domani, mercoledì 24 settembre. La Sala operativa regionale della Protezione civile ha per questo esteso fino alle ore 8 di domani il codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti per le. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: maltempo - pioggia

Maltempo, tanta pioggia a Monticiano: incidenti a raffica, chiuso un guado

Palio di Siena rinviato per maltempo, pioggia su Piazza del Campo

Maltempo flagella la Lombardia. Record di pioggia in provincia di Como, disagi all’aeroporto di Orio al Serio

Il maltempo mette in allerta il Lazio: pioggia e temporali in arrivo, Roma si prepara. Scuole chiuse ad Anzio - facebook.com Vai su Facebook

#Maltempo Ancora pioggia nei prossimi giorni sulla #Lombardia, attesa anche in serata sulle zone già colpite del Milanese e della Brianza. Mercoledì possibilità di precipitazioni irregolari e forte calo delle temperature, intorno o appena al di sotto dei 20°C in - X Vai su X

Maltempo, ancora pioggia e temporali: prolungata l'allerta meteo; Maltempo, l’autunno irrompe in Toscana: nubifragi e trombe d’aria. Allerta gialla prolungata; Pioggia e temporali, prolungata l'allerta meteo a Firenze. Codice arancione nel fiorentino.

Ancora maltempo in Toscana, allerta gialla prolungata fino a mercoledì 24 settembre - Attese piogge soprattutto sulla costa e nella parte centromeridionale della Regione. Secondo lanazione.it

Temporali e rischio idrogeologico, prorogata l'allerta meteo in parte dell'are fiorentina - La Regione Toscana ha prorogato l'allerta meteo con codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti, fino a domani, mercoledì 24 settembre, sulla sola area Arno- Si legge su 055firenze.it