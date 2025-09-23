Maltempo ancora disagi per i treni e strade scuole chiuse

Ci sono ancora disagi per il maltempo soprattutto in provincia di Como e in Brianza dopo la devastante alluvione di ieri quando piogge intense e l’esondazione del Seveso hanno messo in crisi la rete ferroviaria e la viabilità stradale. Oggi resta la sospensione di più linee ferroviarie e la chiusura preventiva di tutte le scuole . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: maltempo - disagi

Maltempo e forti temporali a Bergamo, voli per Orio al Serio dirottati e disagi

Maltempo flagella la Lombardia. Record di pioggia in provincia di Como, disagi all’aeroporto di Orio al Serio

Maltempo in Lombardia: voli dirottati a Bergamo, disagi a Como e in Brianza

A causa del maltempo che ha colpito la Lombardia, il fiume Seveso è tracimato a Paderno Dugnano, allagando Palazzolo e provocando disagi tra Lentate e Lazzate. L’acqua, che ha superato gli argini, ha invaso strade, sottopassi e abitazioni. - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, #Confeuro: Preoccupati per disagi e danni. Vicini alle popolazioni - X Vai su X

La Brianza si sveglia sotto la pioggia: strade allagate, traffico in tilt e paura per il Lambro; Temporali e nubifragi tra Liguria e Toscana, strade allagate e treni cancellati: In un'ora 130mm di pioggia”; Maltempo, forti disagi su strade e autostrade. Problemi anche per i treni.

Maltempo: Saronno-Seregno, circolazione sospesa, strade allagate tra Ceriano Laghetto e Cesano Maderno - Seregno per la presenza di un treno guasto nella stazione Cesano Maderno – Groane, al ... Da ilnotiziario.net

Monza e Brianza sott’acqua. Conseguenze maltempo: traffico bloccato, blackout e fiumi esondati - Il maltempo colpisce Monza e Brianza: strade allagate, treni sospesi e fiumi sorvegliati speciali. Riporta monza-news.it