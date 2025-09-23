Maltempo allerta arancione in Veneto Lazio e Lombardia Si cerca dispersa ad Alessandria
Mentre si contano i danni del maltempo che ieri ha colpito il Nord Italia, per oggi – 23 settembre - la Protezione civile ha diramato allerta arancione su vari settori di Veneto, Lazio e Lombardia. Livello di allerta giallo su altri settori delle tre regioni, oltre che su parte di Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Toscana, sugli interi territori di Umbria, Abruzzo e Molise, su settori di Campania, Sicilia e Sardegna. Previste forti piogge soprattutto sul Centro. Continuano intanto le ricerche della donna scomparsa a Spigno Monferrato (Alessandria), una turista di origine tedesca di cui si sono perse le tracce già da ieri. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
