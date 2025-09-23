Maltempo allagamenti a Ischia Zaia | Attesi forti temporali in Veneto limitare spostamenti

Dopo i grossi disagi di ieri nel Nord Italia, la penisola è di nuovo nella morsa del maltempo nella giornata di oggi, 23 settembre. Danni in mattinata soprattutto in Campania, ma nel pomeriggio sono attese nuovamente forti piogge al Nord e in particolare in Veneto. Qui tutti gli aggiornamenti. Maltempo, le notizie in diretta del 23 settembre Inizio diretta: 230925 10:30 Fine diretta: 230925 23:45 12:13 230925 Allagamenti a Ischia, evacuata una scuola dell'infanzia Allagamenti e disagi in tutti i comuni dell’isola d’Ischia questa mattina a causa del violento temporale che si è abbattuto sull’isola così come sull’intera provincia di Napoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maltempo, allagamenti a Ischia. Zaia: “Attesi forti temporali in Veneto, limitare spostamenti”

Maltempo sferza il Nord, turista ancora dispersa in Piemonte. Violento nubifragio a Ischia - Aggiornamento del 23 Settembre delle ore 11:53; Piove su mezza Italia ma nella giornata di oggi non si prevedono criticità - Migliora il tempo ma persistono piogge e rovesci, specie al nord. Massime in rialzo al centro sud; Maltempo: blackout a Bergamo, temporali in Lombardia, frane in Veneto, allagamenti e alberi caduti a Genova. Allerta in 14 regioni.

Maltempo, nubifragio su Ischia e Procida: strade come fiumi e auto travolte dall'acqua - Mentre in Costiera Amalfitana quella di oggi è una semplice giornata di pioggia, a poche miglia di distanza, nelle isole del Golfo di Napoli, si è abbattuto un violento nubifragio che ha trasformato l ... Riporta ilvescovado.it

Maltempo, nubifragi in Toscana e ad Ischia: «Strade come fiumi e auto sommerse» - Dal nord al sud, il Ciclone di inizio autunno colpisce tutta l'Italia con piogge torrenziali. Secondo leggo.it