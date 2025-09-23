Maltempo ad Alessandria proseguono le ricerche della donna dispersa

Tgcom24.mediaset.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano senza sosta le operazioni per ritrovare la cittadina tedesca dispersa nel torrente Valla, a Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria. Sul posto sono impegnati 27 vigili del fuoco, supportati da droni e dall'elicottero Drago per il monitoraggio aereo dell'area. Le ricerche proseguono in condizioni rese difficili dal maltempo che ha colpito la zona. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

maltempo ad alessandria proseguono le ricerche della donna dispersa

© Tgcom24.mediaset.it - Maltempo ad Alessandria, proseguono le ricerche della donna dispersa

In questa notizia si parla di: maltempo - alessandria

Maltempo ad Alessandria, donna dispersa dopo il temporale e altre 15 persone bloccate in un campeggio

Donna dispersa a Spigno Monferrato vicino ad Alessandria dopo il maltempo: salvate altre 15 persone

Maltempo e nubifragi al nord, a Milano esondato il Seveso, una donna dispersa in provincia di Alessandria - VIDEO

Maltempo sferza il Nord, turista dispersa in Piemonte. Allerta arancione Lombardia, Veneto e Lazio - Piogge e temporali nei prossimi giorni, clima più fresco; Maltempo ad Alessandria, proseguono le ricerche della donna dispersa; Meteo, allerta arancione su 3 regioni. Turista dispersa in Piemonte.

maltempo alessandria proseguono ricercheMaltempo: ricerche dispersa nell'Alessandrino, è una turista - Proseguono a Spigno Monferrato (Alessandria) le ricerche della donna scomparsa questa notte, di origine tedesca - msn.com scrive

maltempo alessandria proseguono ricercheAsti in soccorso di Alessandria: vigili del fuoco in campo per ricercare una donna dispersa - Le ricerche si stanno concentrando nell'area di Spigno Monferrato, dove è stato impiegato anche un elicottero per perlustrare la zona dall'alto. Come scrive lavocediasti.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Alessandria Proseguono Ricerche