Maltempo a Ischia nubifragio causa allagamenti sull' isola

A Ischia un nubifragio ha allagato le strade dell’isola e causato gravi danni. I vigili del fuoco hanno ricevuto decine di chiamate a causa di allagamenti e auto sommerse e trascinate da corsi d’acqua. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Maltempo a Ischia, nubifragio causa allagamenti sull'isola

