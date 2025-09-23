Maltempo a Grosseto | alberi caduti e strade allagate a Civitella Paganico Chiusa la provinciale del Cipressino

Gravi danni causati dall'ondata di maltempo che ha colpito nella notte fra il 22 e il 23 settembre 2025 il territorio di Civitella Paganico (Grosseto) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Maltempo a Grosseto: alberi caduti e strade allagate nella notte

