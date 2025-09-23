Maltempo a Como Fabregas | Fa male al cuore Il club donerà l' incasso della partita di Coppa Italia per sostenere la comunità

Como, 23 settembre 2025 – Como messa in ginocchio dal maltempo. Ieri, lunedì 22 settembre, un nubifragio ha flagellato la città e la sua provincia, creando numerosi disagi: strade allagate, frane e quartieri isolati. 22-09-2025 COMO MALTEMPO LE FORTI PIOGGE HANNO CAUSATO INGENTI DANNI IN VIA SANTA MARTA ANSA FABRIZIO CUSA Il rischio di nuove piogge nelle prossime ore preoccupa cittadini e istituzioni. La protezione civile tiene infatti l’allerta alta in vista delle precipitazioni previste per oggi, che potrebbero aggravare una situazione già critica. Como, disastro maltempo: auto trascinate dal fango. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

