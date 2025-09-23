Maltempo a Como Fabregas | Fa male al cuore Il club donerà l' incasso della partita di Coppa Italia per sostenere la comunità

Ilgiorno.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Como, 23 settembre 2025 – Como messa in ginocchio dal maltempo. Ieri, lunedì 22 settembre, un nubifragio ha flagellato la città e la sua provincia, creando numerosi disagi: strade allagate, frane e quartieri isolati. 22-09-2025 COMO MALTEMPO LE FORTI PIOGGE HANNO CAUSATO INGENTI DANNI IN VIA SANTA MARTA ANSA FABRIZIO CUSA Il rischio di nuove piogge nelle prossime ore preoccupa cittadini e istituzioni. La protezione civile tiene infatti l’allerta alta in vista delle  precipitazioni previste per oggi, che potrebbero aggravare una situazione già critica. Como, disastro maltempo: auto trascinate dal fango. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

maltempo a como fabregas fa male al cuore il club doner224 l incasso della partita di coppa italia per sostenere la comunit224

© Ilgiorno.it - Maltempo a Como, Fabregas: “Fa male al cuore. Il club donerà l'incasso della partita di Coppa Italia per sostenere la comunità”

In questa notizia si parla di: maltempo - como

Quattro ore per arrivare a Como: l’odissea della pendolare di Assago. E non è solo colpa del maltempo

Maltempo al Nord: allagamenti tra Varese, Como e Bergamo. Forte vento a Milano

Temporali e maltempo in Lombardia, Como allagata e voli bloccati all’aeroporto di Orio al Serio: i video

Maltempo a Como, Fabregas comunica il gesto del club; Maltempo a Como, Fabregas e il club donano un incasso della Coppa Italia al territorio colpito; Maltempo: il Como donerà alla città l'incasso di Coppa Italia.

Maltempo a Como, Fabregas e il club donano un incasso della Coppa Italia al territorio colpito - Il tecnico del Como esprime vicinanza alla città ferita dal maltempo e annuncia con la società il gesto di solidarietà: devoluto l’incasso della partita contro il Sassuolo ... Scrive quicomo.it

maltempo como fabregas faMaltempo a Como, la solidarietà di Fabregas: “Incasso della partita contro il Sassuolo per sostenere la comunità locale” - Solidarietà da parte dell’allenatore del Como Cesc Fabregas al territorio lariano e ai suoi residenti. Da espansionetv.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Como Fabregas Fa