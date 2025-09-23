Maltempo a Como Fabregas e il club donano un incasso della Coppa Italia al territorio colpito

Como e la sua provincia si sono svegliati dopo le pesanti conseguenze dell’ondata di maltempo che ieri ha messo in ginocchio il territorio. Strade allagate, frane, quartieri isolati e il rischio di nuove piogge nelle prossime ore preoccupano cittadini e istituzioni. La protezione civile ha. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Maltempo a Como, Fabregas e il club donano un incasso della Coppa Italia al territorio colpito; Maltempo a Como, Fabregas comunica il gesto del club; Como colpita dal maltempo, il messaggio di Fabregas e l'annuncio sulla partita di Coppa Italia contro il Sassuolo.

