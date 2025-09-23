Maltempo a Como Fabregas e il club donano un incasso della Coppa Italia al territorio colpito
Como e la sua provincia si sono svegliati dopo le pesanti conseguenze dell’ondata di maltempo che ieri ha messo in ginocchio il territorio. Strade allagate, frane, quartieri isolati e il rischio di nuove piogge nelle prossime ore preoccupano cittadini e istituzioni. La protezione civile ha. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Maltempo a Como, Fabregas e il club donano un incasso della Coppa Italia al territorio colpito - Il tecnico del Como esprime vicinanza alla città ferita dal maltempo e annuncia con la società il gesto di solidarietà: devoluto l’incasso della partita contro il Sassuolo ... Riporta quicomo.it
