Maltempo a Como circolazione dei treni sospesa | le linee coinvolte

Paura e disagi questa mattina nei pressi della stazione di Como San Giovanni, dove il maltempo di ieri 22 settembre ha trasformato il sottopasso ferroviario e le strade vicine in vere e proprie trappole d'acqua e fango. Le immagini diffuse dai vigili del fuoco mostrano il.

Quattro ore per arrivare a Como: l’odissea della pendolare di Assago. E non è solo colpa del maltempo

Maltempo al Nord: allagamenti tra Varese, Como e Bergamo. Forte vento a Milano

Temporali e maltempo in Lombardia, Como allagata e voli bloccati all’aeroporto di Orio al Serio: i video

Maltempo e allagamenti: modifiche alla circolazione dei treni fino a martedì mattina; Maltempo a Como, circolazione dei treni sospesa: le linee coinvolte; Temporale e allagamenti, treni sospesi su alcune linee tra Milano e Como.

Maltempo a Como, circolazione dei treni sospesa: le linee coinvolte - Sottopasso invaso da acqua e detriti, auto sommerse: stop ai treni sulla Como–Milano e bus sostitutivi attivati

Maltempo, ancora disagi per i treni e strade, scuole chiuse - Ci sono ancora disagi per il maltempo soprattutto in provincia di Como e in Brianza dopo la devastante alluvione di ieri quando piogge intense e