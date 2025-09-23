Maltempo a Capri una cascata d' acqua | in un' ora 100 mm di pioggia

Capri (Na), 23 set. (askanews) - L'ondata di maltempo che ha fatto danni ingenti al Nord, è arrivata anche sul Centro Italia, abbattendosi sulle isole del golfo di Napoli. Strade come fiumi a Capri, nelle immagini una vera e propria cascata d'acqua che scende dalle scale più in alto verso i vicoli dell'isola. In un'ora sono caduti circa 100 mm d'acqua, provocando problemi alla viabilità, allagamenti, smottamenti e black-out elettrici. Il violento nubifragio ha colpito anche Ischia e Procida, con disagi per turisti e residenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

