Malore in palestra all’Aquila | 55enne rianimata dottoressa soccorritrice crolla durante intervento

L'Aquila - Attimi di panico in una palestra della zona ovest: una donna colpita da arresto cardiaco salvata dal 118, mentre la medico accusa a sua volta un malore. Attimi di forte tensione ieri pomeriggio in una palestra dell’Aquila, quando una 55enne ha accusato un improvviso arresto cardiocircolatorio durante l’allenamento. L’episodio si è verificato intorno alle 17, sotto gli occhi increduli di istruttori e clienti. In un primo momento, si pensava a un calo di zuccheri, ma quando la donna ha perso conoscenza, smettendo di respirare e senza polso, è scattato l’allarme al 118. Un’ambulanza ha raggiunto rapidamente la palestra, seguita dall’arrivo dell’elisoccorso del San Salvatore. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv