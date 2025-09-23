Malore in palestra all’Aquila | 55enne rianimata dottoressa soccorritrice crolla durante intervento
L'Aquila - Attimi di panico in una palestra della zona ovest: una donna colpita da arresto cardiaco salvata dal 118, mentre la medico accusa a sua volta un malore. Attimi di forte tensione ieri pomeriggio in una palestra dell’Aquila, quando una 55enne ha accusato un improvviso arresto cardiocircolatorio durante l’allenamento. L’episodio si è verificato intorno alle 17, sotto gli occhi increduli di istruttori e clienti. In un primo momento, si pensava a un calo di zuccheri, ma quando la donna ha perso conoscenza, smettendo di respirare e senza polso, è scattato l’allarme al 118. Un’ambulanza ha raggiunto rapidamente la palestra, seguita dall’arrivo dell’elisoccorso del San Salvatore. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
In questa notizia si parla di: malore - palestra
Tragedia a Torino: Martina Gillio muore a 22 anni dopo un malore in palestra
Martina Grillo morta a 22 anni dopo un malore in palestra
Malore in palestra, la 22enne Martina Gillio muore davanti al fidanzato: «Non c’era aria condizionata». Il mal di testa prima di accasciarsi
Drammatico episodio in una palestra nella zona ovest dell’Aquila: una donna è stata colta da malore poco prima dell’inizio di un corso. La fortunata presenza di una dottoressa le ha salvato la vita. - facebook.com Vai su Facebook
Malore in palestra all’Aquila: 55enne rianimata, dottoressa soccorritrice crolla durante intervento - Attimi di panico in una palestra della zona ovest: una donna colpita da arresto cardiaco salvata dal 118, mentre la medico accusa a sua volta ... Riporta abruzzo24ore.tv