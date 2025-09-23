Malore improvviso in strada | si accascia sul marciapiede e muore
Ferrara, 23 settembre 2025 – Tragedia, questa sera, in corso Porta Mare a Ferrara, dove un uomo di 64 anni è morto, probabilmente a causa di un malore. L'allarme è scattato intorno alle 21.30. I soccorritori sono intervenuti nel punto in cui l'uomo si è accasciato sul marciapiede, all'incrocio con via Montebello. I tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118 sono stati inutili. In Porta Mare sono poi arrivati gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale. Il decesso sarebbe da ricondurre a cause naturali, anche se sono in corso tutti gli accertamenti del caso. . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: malore - improvviso
Addio a Saverio Indrio, morto a 61 anni dopo “malore improvviso” il doppiatore di The Rock, Mister Satan e del Sindaco Quimby
Bologna, 47enne morto per malore improvviso mentre lavora sotto il sole, Ait El Hajjam Brahim deceduto nel cantiere della scuola Jussi di San Lazzaro
Don Andrea Albertin morto a Ceneda durante la preghiera, 49enne stroncato da un malore improvviso
MALORE IMPROVVISO. MUORE UN 39ENNE MENTRE CORRE ATTORNO AL LAGO PANTANO DI PIGNOLA (PZ). LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE https://filippomele.blogspot.com/2025/09/pignola-pz-muore-podista-di-39-anni.html - facebook.com Vai su Facebook
Malore improvviso, Chiara Arduino muore a 25 anni: era sciatrice e insegnate, si era laureata dopo un periodo di malattia - X Vai su X
Malore improvviso in strada: si accascia sul marciapiede e muore; ? Malore improvviso mentre torna al lavoro: si accascia in mezzo alla strada; Tragedia in strada: si accascia mentre è alla guida e muore.
Malore improvviso in strada: si accascia sul marciapiede e muore - Sul posto il personale del 118, gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Sente dolore al torace e si accascia a terra davanti agli amici: interviene l'elisoccorso - Malore sulla Strada delle Gallerie: 72enne di Schio soccorso con l’elicottero e trasportato all’ospedale di Santorso. nordest24.it scrive