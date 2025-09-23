Ferrara, 23 settembre 2025 – Tragedia, questa sera, in corso Porta Mare a Ferrara, dove un uomo di 64 anni è morto, probabilmente a causa di un malore. L'allarme è scattato intorno alle 21.30. I soccorritori sono intervenuti nel punto in cui l'uomo si è accasciato sul marciapiede, all'incrocio con via Montebello. I tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118 sono stati inutili. In Porta Mare sono poi arrivati gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale. Il decesso sarebbe da ricondurre a cause naturali, anche se sono in corso tutti gli accertamenti del caso. . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Malore improvviso in strada: si accascia sul marciapiede e muore