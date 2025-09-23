Maleficent 3 | novità sul film con angelina jolie da joachim rønning

possibilità di ritorno alla regia per Maleficent 3: aggiornamenti e prospettive. Il regista Joachim Rønning ha recentemente discusso della possibilità di assumere nuovamente la direzione di Maleficent 3, attualmente in fase di sviluppo. La saga, che vede protagonista l'iconica villain interpretata da Angelina Jolie, si concentra sulla rivisitazione della fiaba della Bella Addormentata dal punto di vista di Malefica, offrendo una narrazione originale ed emozionante. lo stato attuale del progetto e i successi dei film precedenti. risultati commerciali e ricezione critica. Maleficent – Signora del male, diretto da Rønning, ha riscosso grande successo al botteghino, incassando circa 491 milioni di dollari nel mondo.

In questa notizia si parla di: maleficent - novit

