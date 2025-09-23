Il futuro della saga di Maleficent rimane oggetto di discussione tra appassionati e addetti ai lavori. La possibilità di rivedere Joachim Rønning alla regia del terzo capitolo è stata recentemente affrontata, lasciando intendere che il progetto potrebbe ancora prendere forma. In questo approfondimento si analizzano le dichiarazioni del regista norvegese, lo stato attuale della produzione e le prospettive future legate alla celebre serie Disney. lo stato attuale di maleficent 3. annuncio e sviluppo del film. Nel 2021, la produzione di Maleficent 3 è stata ufficialmente annunciata, con Angelina Jolie confermata nel ruolo principale e Linda Woolverton, sceneggiatrice dei primi due capitoli, incaricata di scrivere la trama. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Maleficent 3: le dichiarazioni di joachim rønning sul ritorno del film