Maguire pizzicato dalle telecamere dopo il cambio | il gesto antisportivo può costare caro allo United

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Harry Maguire ha calciato via un pallone del sistema multiball durante Manchester United-Chelsea: ora il club rischia un’indagine della Premier League. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Maguire pizzicato dalle telecamere dopo il cambio: il gesto antisportivo può costare caro allo United.

