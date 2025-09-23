Maguire pizzicato dalle telecamere dopo il cambio | il gesto antisportivo può costare caro allo United
Harry Maguire ha calciato via un pallone del sistema multiball durante Manchester United-Chelsea: ora il club rischia un’indagine della Premier League. 🔗 Leggi su Fanpage.it
