Maggi | Se avessimo un milione di dollari ce ne fregheremmo del bonus psicologo

Rileggere La coscienza di Zeno non è solo un esercizio di letteratura. Lo ricorda Andrea Maggi, insegnante e volto televisivo, che in una riflessione pubblicata su Il Gazzettino propone il romanzo di Svevo come uno specchio fedele della nostra epoca. A colpire è soprattutto la diagnosi che Maggi ricava dalla figura di Zeno: un uomo mediocre, incapace di cambiamento, spettatore rassegnato della propria inadeguatezza. Non per disinteresse o pigrizia, ma per una lucida e malinconica consapevolezza dell'impossibilità di essere altro da sé.