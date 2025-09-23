Maggi | Se avessimo un milione di dollari ce ne fregheremmo del bonus psicologo

Orizzontescuola.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rileggere La coscienza di Zeno non è solo un esercizio di letteratura. Lo ricorda Andrea Maggi, insegnante e volto televisivo, che in una riflessione pubblicata su Il Gazzettino propone il romanzo di Svevo come uno specchio fedele della nostra epoca. A colpire è soprattutto la diagnosi che Maggi ricava dalla figura di Zeno: un uomo mediocre, incapace di cambiamento, spettatore rassegnato della propria inadeguatezza. Non per disinteresse o pigrizia, ma per una lucida e malinconica consapevolezza dell'impossibilità di essere altro da sé. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maggi - avessimo

Maggi: Se avessimo un milione di dollari ce ne fregheremmo del bonus psicologo; Bonus psicologo, il successo secondo il prof del Collegio Andrea Maggi: «Siamo una generazione triste che pensa solo ai soldi».

Cerca Video su questo argomento: Maggi Avessimo Milione Dollari