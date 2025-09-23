Mag To Mag è la Mecca dei magazine indipendenti
C’è un momento, ogni anno, in cui chi ama le riviste indipendenti può ritrovarsi in un unico spazio pervaso dal profumo della carta stampata. Si tratta di Mag To Mag, un festival che è un punto di riferimento europeo per editori, lettori, professionisti del settore, amanti delle riviste e dei magazine indipendenti e di nicchia ideato da Frab’s, negozio di riviste indipendenti che unisce alla vendita dei magazine l’organizzazione di attività legate all’esperienza nel mondo dell’arte, della cultura e dell’editoria. Quest’anno il festival è arrivato alla sua terza edizione, e si è tenuto sabato 13 e domenica 14 settembre negli spazi di Base, a Milano. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Mag to Mag 2025: cinque voci dell’editoria indipendente che si sono confrontate a Milano - Al festival dedicato all’editoria indipendente cinque realtà raccontano linee editoriali, sostenibilità e pubblico ... Si legge su artribune.com
Tutti pazzi per gli «Indie magazine»: i giornali di carta diventano oggetti di culto - Nell’era dei feed infiniti e delle notifiche compulsive, i magazine indipendenti diventano oggetti da collezione: tirature limitate, ossessioni editoriali e formati eccentrici che trasformano la rivis ... Scrive vanityfair.it