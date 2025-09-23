C’è un momento, ogni anno, in cui chi ama le riviste indipendenti può ritrovarsi in un unico spazio pervaso dal profumo della carta stampata. Si tratta di Mag To Mag, un festival che è un punto di riferimento europeo per editori, lettori, professionisti del settore, amanti delle riviste e dei magazine indipendenti e di nicchia ideato da Frab’s, negozio di riviste indipendenti che unisce alla vendita dei magazine l’organizzazione di attività legate all’esperienza nel mondo dell’arte, della cultura e dell’editoria. Quest’anno il festival è arrivato alla sua terza edizione, e si è tenuto sabato 13 e domenica 14 settembre negli spazi di Base, a Milano. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Mag To Mag è la Mecca dei magazine indipendenti