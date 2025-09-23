Madre uccide i due figli nasconde i corpi in valigie e scappa dal Paese | è colpevole rischia l'ergastolo

Si è concluso il processo a Hakyung Lee, la donna di 45 anni accusata di duplice omicidio dei suoi due figli di 6 e 8 anni. Secondo la giuria che ha seguito il processo all'Alta Corte di Auckland, Nuova Zelanda, è colpevole. Probabilmente riceverà la sentenza di ergastolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di:

La donna che ha ucciso i due figlioletti e li ha nascosti in valigia - I corpi dei bimbi di 6 e 8 anni vennero rinvenuti nel 2022 in un deposito di Auckland, in Nuova Zelanda: secondo gli inquirenti erano morti da quattro anni. Si legge su today.it

Madre condannata per il duplice omicidio dei figli in Nuova Zelanda: la verità dietro il dramma - Scopri i dettagli scioccanti del processo che ha portato alla condanna di una madre per l'omicidio dei suoi figli. Scrive notizie.it