Madone. È di un morto il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sera a Madone, in via Papa Giovanni XXIII. Un motociclista di 29 anni di Villa d’Adda ha perso la vita dopo essersi scontrato con un’auto. L’allarme è scattato intorno alle 19.50. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e l’automedica da Bergamo. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravissime: dopo i primi tentativi di rianimazione, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è deceduto poco dopo l’arrivo. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi e mettere in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Madone, moto contro auto: muore un 29enne