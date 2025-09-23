Maddaloni Mangiacapre e Macchini Grande festa per la nuova palestra
Non si vedeva da tanto il quartiere di Lido Tre Archi così in festa, l’occasione l’ha offerta l’inaugurazione di una parte del progetto sportivo pensato per questo angolo di periferia, manca lo spazio per l’arrampicata ma arriverà a breve, assicura la giunta. Tutti insieme per una giornata di sport, lo spirito della palestra è quello dedicato alla boxe e alle arti marziali, le discipline migliori per dare regole e misura alla forza, per contenere la rabbia, per evitare violenza e aggressività gratuite. C’era il sindaco Paolo Calcinaro, tanti consiglieri e assessori, ma c’erano soprattutto ospiti sportivi di qualità, da quella dei judoka Maddaloni, fratelli fuori e in palestra, e il pugile Mangiacapre che ha vinto il bronzo alle olimpiadi di Londra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
