Macron viene fermato dalla polizia poi telefona a Trump | cos’é successo
– Chiunque sia stato a New York conosce bene la sensazione di essere intrappolati nel traffico della metropoli. Ma non capita tutti i giorni che a viverla sia un capo di Stato. È quello che è successo a Emmanuel Macron, presidente della Francia, che all’uscita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite si è trovato coinvolto in un episodio insolito. Le strade bloccate, la scorta che non riusciva a procedere e un corteo presidenziale americano che ha avuto la precedenza hanno trasformato un’ordinaria uscita ufficiale in un piccolo incidente diplomatico, gestito con ironia dal leader francese. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: macron - viene
Kate Middleton, bellissima in rosa. Ma Macron viene umiliato da Brigitte
Il ministro delle Forze Armate Sébastien Lecornu è il nuovo primo ministro Vicinissimo a Macron, viene dalla destra moderata: lo schema politico che lo sostiene non è molto diverso da quello di Bayrou, vedremo se reggerà Formerà il governo dopo - X Vai su X
Radio1 Rai. . A New York l'Assemblea generale #Onu; al centro #Gaza e il riconoscimento dello Stato Palestinese, ufficializzato anche dalla Francia. "La pace è molto più difficile della guerra", ha dichiarato #Macron nell'annuncio in Assemblea (audio traduz - facebook.com Vai su Facebook
Macron fermato dalla polizia a New York: ecco cosa è successo; New York, Macron fermato dalla polizia. Il presidente francese telefona a Trump: Liberi la strada?; New York, Macron fermato dalla polizia. Il presidente francese chiama Trump: Hai bloccato tutto.
New York, Macron bloccato a New York dalla polizia. Il presidente francese chiama Trump: "Ehi, mi liberi la strada?" - Siparietto a New York: l’auto di Emmanuel Macron bloccata dalla polizia per il corteo di Donald Trump. Da affaritaliani.it
Trump lascia a piedi Macron: il curioso fuori programma dopo il riconoscimento della Palestina - La polizia di New York che bloccava la strada vicino al palazzo dell'Onu per il passaggio del corteo del presidente Usa, ha fermato per errore l'auto del presidente francese Emmanuel Macron. today.it scrive