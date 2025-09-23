Macron riconosce la Palestina all’Onu mezza Europa lo segue

Il presidente francese Emmanuel Macron, parlando in apertura dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha annunciato che la Francia ha riconosciuto ufficialmente lo Stato di Palestina. «La Francia dichiara di riconoscere lo stato di Palestina nell’interesse della pace. Questo afferma che i palestinesi non sono gente di troppo sulla Terra», ha detto. Nonostante il riconoscimento, Macron ha condizionato l’apertura di un’ambasciata francese in Palestina al rilascio di «tutti gli ostaggi» da parte di Hamas e a un «cessate il fuoco». Macron ha aggiunto inoltre che Hamas dovrà essere smantellato non appena sarà raggiunto un cessate il fuoco e ha aperto alla possibilità di una missione internazionale di stabilizzazione, con la disponibilità della Francia a sostenere le forze di sicurezza palestinesi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

