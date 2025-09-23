Macron resta a piedi per colpa di Trump | la disavventura durante l' Assemblea Onu
Un curioso e inaspettato fuori programma ha coinvolto il presidente francese Emmanuel Macron durante la sua visita a New York, in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Dopo aver ufficialmente riconosciuto lo Stato di Palestina, Macron ha vissuto un episodio bizzarro: la sua auto è stata bloccata dalla polizia a causa del corteo del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Con grande ironia, Macron ha deciso di scendere dal veicolo e, telefonando a Trump, gli ha scherzosamente chiesto di "liberare la strada". Il presidente francese, senza farne un dramma, ha poi proseguito il suo cammino verso l'hotel a piedi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: macron - resta
Guerra in Ucraina, Trump avvia i preparativi per l’incontro Putin-Zelensky. Kiev compra armi Usa, Macron resta scettico
Negoziati a Washington, Rubio: “Kiev e Mosca dovranno fare concessioni reciproche”, Macron resta diffidente
Francia, cade Bayrou: cosa resta a Macron?
La crisi politica francese domina il dibattito europeo. Dopo la caduta del governo Bayrou, Emmanuel Macron ha scelto un nuovo primo ministro, Sebastien Lecornu, ma la sfiducia resta altissima. Intanto la Russia alza la tensione lanciando droni contro la Polo - facebook.com Vai su Facebook
Resta tutto sommato silenziosa l'orda di giornalisti e commentatori che nel luglio 2024 aveva spiegato agli italiani che Macron era un genio politico incompreso dal suo popolo - X Vai su X
Macron resta a piedi per colpa di Trump: la disavventura durante l'Assemblea Onu; Macron: la Francia non sopporta sua moglie, e neanche lui.
Monsieur Macron e la presa della Pastiglia - Come se la democrazia stesse in piedi senza popolo, e lo dimostra il fatto che i principini come Emmanuel Macron chiamano i partiti che le elezioni ... Lo riporta iltempo.it