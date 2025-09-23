Macron resta a piedi per colpa di Trump | la disavventura durante l' Assemblea Onu

Tgcom24.mediaset.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un curioso e inaspettato fuori programma ha coinvolto il presidente francese Emmanuel Macron durante la sua visita a New York, in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Dopo aver ufficialmente riconosciuto lo Stato di Palestina, Macron ha vissuto un episodio bizzarro: la sua auto è stata bloccata dalla polizia a causa del corteo del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Con grande ironia, Macron ha deciso di scendere dal veicolo e, telefonando a Trump, gli ha scherzosamente chiesto di "liberare la strada". Il presidente francese, senza farne un dramma, ha poi proseguito il suo cammino verso l'hotel a piedi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

