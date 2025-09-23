macron bloccato nel traffico di new york chiede aiuto a trump e poi torna a piedi

Bloccato dal traffico di New York, Emmanuel Macron è dovuto tornare a piedi in albergo. E ha chiesto aiuto a Donald Trump per uscire dall'ingorgo. “Come stai? Indovina un po'? Ti aspetto in strada perché è tutto chiuso per te”, telefona il presidente francese nel video pubblicato dal quotidiano transalpino “Brut”. “Benvenuto a New York, Monsieur Macron”, scrive sotto il filmato che ha subito fatto il giro della Rete. Non è noto chi abbia effettuato le riprese. Ma si vede il Capo dell'Eliseo ridere, smartphone all'orecchio, mentre si rivolge alla controparte americana. Dopo che un solerte poliziotto gli ha spiegato: "Mi dispiace davvero, signor Presidente, al momento è tutto bloccato”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

