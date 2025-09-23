Macron bloccato dalla polizia a New York lui chiama Trump | Tutto fermo per te Poi va a piedi

🔊 Ascolta la notizia

Roma, 23 settembre 2025 – Inatteso siparietto per le strade di New York dove il presidente francese Emmanuel Macron è stato bloccato con la sua scorta. La polizia ha infatti intimato l’alt al capo dell’Eliseo per il passaggio di un convoglio con il presidente americano Donald Trump. Macron, che ha fatto buon viso a cattivo gioco, ne ha approfittato per fare una chiamata proprio al tycoon. Nelle  immagini di Brut e BfmTv si vede il capo di Stato francese e la sua delegazione dietro le transenne in una strada. “Ho dieci persone con me. Sto andando all'ambasciata francese”, ha tentato di spiegare Macron a un agente di polizia che, scusandosi, gli ha detto che il perimetro era stato sigillato in attesa del passaggio di un convoglio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

