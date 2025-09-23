Macron all' Onu riconosce la Palestina nonostante le pressioni Usa

La Francia ha riconosciuto lo Stato di Palestina lunedì, superando una lunga campagna di pressioni da parte dell’amministrazione Trump volta a intimidire e scoraggiare i Paesi dal collaborare con P. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Macron all'Onu riconosce la Palestina (nonostante le pressioni Usa)

In questa notizia si parla di: macron - riconosce

Macron si decide e riconosce lo Stato di Palestina, Netanyahu lo attacca: “Premia terrorismo”, Rubio: “Schiaffo in faccia a vittime 7 ottobre”

Macron riconosce la Palestina, cosa fanno gli altri Stati? Usa contrari, Gran Bretagna favorevole (ma frena): gli scenari

Macron riconosce la Palestina: politica, potere e il tramonto del dogma sionista

Onu, Parigi riconosce la Palestina. Hamas: "Metà ostaggi liberi per 60 giorni di tregua"Macron: "Niente giustifica più la guerra, pronti a una missione di stabilizzazione". Israele e USA assenti mentre parlava. Bombe israeliane, a Gaza altri 37 morti in 24 ore #O - facebook.com Vai su Facebook

Macron riconosce la Palestina all’Onu, mezza Europa lo segue. L’ira degli Usa: “Atto simbolico” - X Vai su X

Macron: Francia riconosce la Palestina «nel nome della pace». New York blindata per assemblea Onu; Onu, Parigi riconosce la Palestina. Hamas: Metà ostaggi liberi per 60 giorni di tregua - Idf: a Gaza City ufficiale israeliano ucciso nei combattimenti; La Francia riconosce lo Stato di Palestina: E' la chiave per la pace.

Macron all'Onu riconosce la Palestina (nonostante le pressioni Usa) - Ecco cosa ha detto il presidente francese nel suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite ... Secondo ilfoglio.it

La Francia riconosce lo Stato di Palestina: l'annuncio storico di Macron all'Onu e la posizione dell'Italia - La mossa, sostenuta anche da Gran Bretagna, Canada e Australia, ha innescato lo scontro con Stati Uniti e Israele, sempre più isolati al Palazzo di vetro. Secondo europa.today.it