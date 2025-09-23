Macron all’Onu | La Francia riconosce lo Stato di Palestina
New York, 23 settembre 2025 – La Francia riconosce ufficialmente lo Stato di Palestina. L’annuncio è arrivato ieri sera a New York dal presidente Emmanuel Macron nel corso della Conferenza di alto livello per la soluzione dei due Stati, co-presieduta da Francia e Arabia Saudita a margine dell’Assemblea generale Onu. La dichiarazione – accolta da un lungo applauso in Aula – segna una svolta nella posizione di Parigi e si inserisce in una più ampia ondata di riconoscimenti arrivati nelle stesse ore da vari Paesi occidentali. Macron ha definito il riconoscimento “un passo necessario per la pace e la sicurezza di israeliani e palestinesi”, ribadendo al tempo stesso la condanna del terrorismo e l’urgenza di “neutralizzare” Hamas sul piano politico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: macron - francia
Salvini consiglia a Macron di «attaccarsi al tram»: la Francia convoca l’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro
Francia: Eliseo, Macron ha parlato per 2 ore con Putin di Ucraina e Iran
Francia nel caos, il 56% dei cittadini vuole la sfiducia al governo Bayrou: cresce la pressione su Macron per nuove elezioni
La Francia riconosce lo Stato di Palestina. Macron: "Pronti a una missione a Gaza" - X Vai su X
Le ragioni delle proteste anti Macron e anti governo in Francia. L'articolo del Financial Times tratto dalla rassegna di Liturri. Su Startmag.it - facebook.com Vai su Facebook
Macron riconosce la Palestina all’Onu mezza Europa lo segue.
Francia, Emmanuel Macron annuncia il riconoscimento dello Stato di Palestina: “Consentirà la pace” - La Francia ha formalmente riconosciuto lo Stato di Palestina, come reso noto dal presidente Emmanuel Macron nel corso della conferenza di alto livello delle Nazioni Unite. Riporta notizie.it
Macron all'Onu riconosce la Palestina (nonostante le pressioni Usa) - Ecco cosa ha detto il presidente francese nel suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite ... ilfoglio.it scrive