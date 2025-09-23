Macron all’Onu | La Francia riconosce lo Stato di Palestina

New York, 23 settembre 2025 – La Francia riconosce ufficialmente lo Stato di Palestina. L’annuncio è arrivato ieri sera a New York dal presidente Emmanuel Macron nel corso della Conferenza di alto livello per la soluzione dei due Stati, co-presieduta da Francia e Arabia Saudita a margine dell’Assemblea generale Onu. La dichiarazione – accolta da un lungo applauso in Aula – segna una svolta nella posizione di Parigi e si inserisce in una più ampia ondata di riconoscimenti arrivati nelle stesse ore da vari Paesi occidentali. Macron ha definito il riconoscimento “un passo necessario per la pace e la sicurezza di israeliani e palestinesi”, ribadendo al tempo stesso la condanna del terrorismo e l’urgenza di “neutralizzare” Hamas sul piano politico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it