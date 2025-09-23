Ma cosa c’è davvero dietro la lite tra Grignani e Laura Pausini? Qualcosa non torna | troppo rancore per una semplice canzone
Sembrava una semplice cover omaggio, invece è scoppiato un caso. La decisione di Laura Pausini di reinterpretare La mia storia tra le dita, celebre brano di Gianluca Grignani, ha scatenato una vera bufera, culminata con una causa legale e un clima teso che sembra andare ben oltre la musica. A distanza di mesi dal primo scontro social, la vicenda ha preso una piega inaspettata: dietro la furia del cantautore c’è forse qualcosa di più profondo? In molti, compresa la stessa Pausini, si interrogano sulle reali motivazioni che avrebbero spinto Grignani a passare addirittura alle vie legali. L’impressione diffusa è che ci sia dell’altro, qualcosa che non è mai stato detto apertamente. 🔗 Leggi su Donnapop.it
