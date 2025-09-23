MO | Schlein | basta propaganda Meloni riconosce o no la Palestina?

Roma, 23 set. (askanews) – “Giorgia Meloni comincia a capire che sulla Palestina sta perdendo la faccia di fronte al mondo e alla nostra opinione pubblica. Ma non è il momento di giochi di prestigio e delle prese in giro. Riconosce lo Stato di Palestina, come hanno fatto oltre 150 paesi e oggi anche Francia e San Marino, oppure non lo riconosce? Basta propaganda”. Lo afferma in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein. “Riconoscere la Palestina significa riconoscere l’ANP, non certo i terroristi di Hamas che non possono essere il futuro di Gaza. O pensa che Francia, Spagna e Regno Unito abbiano fatto il contrario? Noi chiediamo il riconoscimento immediato della Palestina, come hanno fatto gli altri Paesi – continua Schlein -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it