MO Meloni | ok mozione per riconoscimento Palestina ma senza Hamas

Quotidiano.net | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nazioni Unite (New York), 23 set. (askanews) - "Io personalmente continuo a considerare che il riconoscimento della Palestina in assenza di uno Stato che abbia i requisiti della sovranità non risolve il problema, non produce risultati tangibili, concreti per i palestinesi. Dopodiché si dice che però il riconoscimento della Palestina può essere un'efficace strumento di pressione politica e va bene, capisco, però dobbiamo anche capire su chi. Io penso che la principale pressione politica vada fatta nei confronti di Hamas perché è Hamas che ha iniziato questa guerra ed è Hamas che impedisce che la guerra finisca rifiutandosi di consegnare gli ostaggi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

mo meloni ok mozione per riconoscimento palestina ma senza hamas

© Quotidiano.net - M.O, Meloni: ok mozione per riconoscimento Palestina, ma senza Hamas

In questa notizia si parla di: meloni - mozione

Perché la mozione di sfiducia a Ursula von der Leyen mette in difficoltà Giorgia Meloni

La mozione di Giorgia Meloni per riconoscere lo Stato palestinese, nel 2015

Campania, approvata mozione per sospendere rapporti con Israele, Cammarano (M5S): "Invitiamo governo Meloni a fare lo stesso, stop a genocidio a Gaza"

M.O, Meloni: ok mozione per riconoscimento Palestina ma senza Hamas; Meloni: Ok a mozione per riconoscimento Palestina, ma senza Hamas e con rilascio ostaggi; Beatrice Venezi nuova direttrice musicale del teatro La Fenice, ma è polemica: Scelta calata dall'alto.

mo meloni ok mozioneMeloni: "Ok a mozione per riconoscimento Palestina, ma senza Hamas e con rilascio ostaggi" - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Scrive la7.it

M.O, Meloni: ok mozione per riconoscimento Palestina ma senza Hamas - (askanews) – “La maggioranza presenterà in Aula una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e l’esc ... Segnala askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Mo Meloni Ok Mozione