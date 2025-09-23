MO Lupi | violenze a Milano mettono in discussione piazze pacifiche
Roma, 23 set. (askanews) - "Gli scontri di ieri a Milano sono inaccettabili e vergognosi, tanto più è vergognoso strumentalizzare una solidarietà giusta verso il popolo palestinese per giustificare violenza e mettere a soqquadro una città". Così il capo di Noi Moderati Maurizio Lupi, commentando le manifestazioni pro-Pal in varie città italiane e ribadendo la posizione del governo sull'invasione di Gaza da parte di Israele. Cosa si sente di dire alle migliaia e migliaia di manifestanti pacifici che hanno riempito le piazze italiane e addirittura sono stati applauditi sulla Tangenziale di Roma? "Che quello che è successo ieri a Milano, atto di violenza inaccettabile e vergognoso, mette anche in discussione e rischia di far venire meno una manifestazione popolare e positiva che ha espresso solidarietà al popolo palestinese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
