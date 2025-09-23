MOConte | da Meloni misero espediente sullo Stato di Palestina

Roma, 23 set. (askanews) – “Il riconoscimento ‘condizionato’ dello Stato della Palestina, l’ultima ‘trovata’ di Meloni, è un misero espediente che conferma l’ignavia del nostro Governo. Il riconoscimento di uno Stato è un atto formale, che in questo caso ha anche un alto valore simbolico oltreché politico. O lo fai o non lo fai. Perché l’Italia non può unirsi ad altri 150 e più Paesi che hanno già riconosciuto lo Stato della Palestina?” È quanto dichiara in una nota il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. “L’ipocrisia del nostro Governo che continua a stare al fianco di Netanyahu è davvero oscena. 🔗 Leggi su Ildenaro.it