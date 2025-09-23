Lyles | Mennea chi? Non so chi sia Così faccio suicidare i miei avversari e a Jacobs dico di pensarci bene
Noah fissa un nuovo obiettivo dopo i due ori mondiali: "Nel 2026 voglio battere il 19”19 di Usain Bolt sui 200". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Noah Lyles continua a scrivere la storia della velocità mondiale. Il fuoriclasse statunitense conquista il secondo oro ai Mondiali di Tokyo 2025 con la 4x100, dopo il trionfo nei 200 metri, senza dimenticare il bronzo nei 100. Per il 28enne sprint
Lyles: Mennea chi? Non so chi sia. Così faccio suicidare i miei avversari e a Jacobs dico di pensarci bene.