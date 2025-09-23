Lyles | Mennea chi? Non so chi sia Così faccio suicidare i miei avversari e a Jacobs dico di pensarci bene

Noah fissa un nuovo obiettivo dopo i due ori mondiali: "Nel 2026 voglio battere il 19”19 di Usain Bolt sui 200". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

