Lutto terribile nel calcio non si gioca | rinvio ufficiale

Il mondo del calcio è andato incontro a un altro terribile lutto nelle ultime ore. La federazione ha deciso per il rinvio della gara. Ci sono figure che, lontano dai riflettori più luminosi del grande calcio maschile, riescono a lasciare un segno indelebile nella crescita e nella diffusione del movimento femminile. Personaggi che non si limitano ad allenare, ma che costruiscono veri e propri progetti, contribuendo a plasmare generazioni di calciatrici e a far conoscere uno sport in costante espansione. Negli ultimi quindici anni, il calcio femminile inglese ha compiuto passi da gigante, anche grazie al lavoro di tecnici che hanno saputo mettere insieme competenza e passione. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

