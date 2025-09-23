Nella giornata di ieri l’Unione Sindacale Italiana Marina, ha avuto il piacere di incontrare l’onorevole Giovanni Maiorano, per discutere alcuni temi molto importanti, riguardanti il trattamento economico del personale militare. È quanto si legge in una nota dell’USIM. L’onorevole, da sempre vicino alle donne e agli uomini in divisa, anche perché proveniente dalla Polizia di Stato, garantendo il suo impegno, ha accolto con entusiasmo l’idea di risolvere il problema delle sperequazioni economiche che, purtroppo, attualmente sussistono tra colleghi che, seppur impegnati nelle medesime attività, non percepiscono gli stessi emolumenti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - L’USIM incontra l’onorevole Giovanni Maiorano per la presentazione di una proposta di legge sul trattamento economico del personale militare