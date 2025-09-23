Lupi in Ossola la replica degli allevatori | Sono pericolosi e provocano grossi danni al bestiame

Novaratoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato Salvaguardia Allevatori del Vco risponde alle parole di Cristina Movalli, biologa e divulgatrice scientifica del Parco Nazionale Val Grande, che in un'intervista a NovaraToday ha parlato della presenza del lupo in Ossola.“Ci sarebbero molte cose da dire ma abbiamo deciso di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lupi - ossola

Monitoraggio del lupo: il Cai replica alla strumentalizzazione; Grandi predatori nel Vco, gli allevatori: Silenziata la nostra voce; Orso M29, il comitato allevatori replica alle parole di Paolo Crosa Lenz.

lupi ossola replica allevatori«Lupi e orsi presenza storica: non si decide con i sondaggi» - Lndc Animal Protection replica ai dati dell'Istituto provinciale di statistica e invita le autorità ad adoperarsi per la protezione dei predatori, che hanno un ruolo fondamentale nell’equilibrio degli ... Segnala giornaletrentino.it

È emergenza lupi tra gli allevatori: "In due mesi perse dieci pecore" - L’emergenza lupi è sempre ben presente in Valdarno e, a rimetterci, principalmente, sono gli allevatori di carne ovina. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lupi Ossola Replica Allevatori