Bologna, 23 settembre 2025 – “Abbattimento dei lupi, serve un piano organico, sottoscritto insieme. Il governo non ci lasci soli”. L’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi difende le azioni intraprese dalla Regione per contenere gli attacchi predatori del lupo, ma passa la palla al governo affinché proceda con un piano nazionale che tenga conto delle esigenze del territorio. Su quest’ultimo punto, intanto, l’esecutivo ha già (in parte) risposto, approvando al Senato la legge sulla montagna. Una cornice legislativa da circa 200 milioni di euro in tre anni, che recepisce le nuove norme europee in materia di tutela della biodiversità e dell’habitat. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
A seguito di alcuni atti di predazione avvenuti ultimamente, cresce la preoccupazione sul territorio parmense in merito alla presenza dei lupi. Qualche giorno fa, l'attacco avvenuto ai danni di un signore di Casale di Tornolo, che si era visto portare via il suo cane.
Lupi, cresce la paura e il nodo degli abbattimenti. La Regione: serve un piano.
Gatti divorati dai lupi a Padiglione di Tavullia. Paura tra i residenti: «Oggi gli animali domestici ma se capitasse a un bambino al parco?» - TAVULLIA Quella dei lupi che si avvicinano sempre di più alle nostre case è una situazione che desta allarme nei cittadini, soprattutto quelli delle frazioni di Padiglione, Tavullia. Lo riporta corriereadriatico.it
Lupi vicino alle case, i residenti hanno paura: «Mai successo prima. Non dobbiamo uscire di sera» - L'ennesima presenza dell’animale è stata immortalata ieri mattina all'alba nella zona di via Carretta, in Comune di Giavera. Secondo ilgazzettino.it