L’uomo investito mentre camminava lungo autostrada A4 a Novara
Un uomo che camminava a piedi lungo l’autostrada A4 è stato investito e ucciso. Secondo una prima ricostruzione sarebbe rimasto in panne con l’automobile mentre transitava sul tratto autostradale tra i caselli di Novara est e Novara ovest, intorno all’una della notte appena trascorsa. Ha provato a cercare aiuto nel vicino autogrill si sarebbe probabilmente incamminato a piedi, ma all’altezza del km 85, è stato travolto da un mezzo in transito, forse un camion, che non si è fermato. Il corpo della vittima è ora all’obitorio nell’Ospedale di Novara. Non è stato ancora identificato. La polizia sta verificando verificando l’identità dell’intestatario di un’auto trovata ferma in una piazzola di sosta lungo l’A4. 🔗 Leggi su Open.online
